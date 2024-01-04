Ранее подобное положение уже существовало во Франции и Соединенных Штатах Америки

Как сообщается, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ, согласно которому, иностранцы, подписавшие контракт с Министерством Обороны России о прохождении военной службы в Вооружённых Силах страны, смогут получить гражданство, причём это же касается и членов их семей.

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Данная инициатива сможет решить сразу несколько задач. Помимо дополнительно мотивации для вступления в подразделения российской армии, указ сразу же решает проблемы, связанные с льготами и вознаграждениями за выполнение боевых задач в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине.

Стоит отметить, что подобная практика уже давным давно стоит на вооружении у таких западных стран, как Соединённые Штаты Америки и Франция. В обоих случаях, военнослужащих из других стран первыми направляют в горячие точки или самые опасные регионы. Бойцы американской армии, к примеру, ради получения гражданства отправлялись в Ирак, Сирию или Ливию, а служащие в Французском Иностранном Легионе перебрасываются на Африканский континент или военные операции в составе Североатлантического Альянса.

Стоит отметить, что если в Соединённых Штатах иностранцы несут службу в основном вместе с американскими гражданами, то Легион имеет куда худшие условия службы, нежели рядовые французы.