С момента поступления на вооружение ВСУ, танки из США никак себя не показали

Несмотря на то, что Украине передали основные боевые танки Соединенных Штатов Abrams, эти боевые машины до сих пор не задействованы на поле боя. Такие наблюдения сделал американский журнал Forbes, отмечая непонятную ситуацию с переданной военной техникой.

реклама

Полагаясь на американские танки, украинское руководство изначально возлагало большие надежды на них, думая, что они помогут прорваться на основных участках линии соприкосновения в рамках контрнаступательной операции. Однако, сейчас обстановка изменилась.

Неясно, что делает Украина с 31 американским М1 Abrams, поскольку они не проявили себя на фронте, отмечает американское издание. Одной из версий, по которой украинское командование стремится не использовать танки в активных боях, связано с их уязвимостью перед дронами- камикадзе и других систем поражения, которые могут нанести урон как сверху, так и сбоку. Даже устаревшие противотанковые снаряды, выпущенные с использованием дрона, способны проникнуть в такие места, устранив или ранив члена экипажа танка. Кроме того, дрон может повредить электронику боевой машины.

Также устаревшая бортовая броня танка является еще одним фактором его уязвимости. Эксперты рекомендуют сначала модернизировать систему защиты танков "Абрамс" и только затем использовать их в боевых условиях.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В противном случае, если они будут участвовать в боях в нынешнем состоянии, они рискуют быть разгромленными в больших количествах, что неизбежно повлияет на репутацию американского военно-промышленного комплекса. Этим самым в США серьезно обеспокоены.