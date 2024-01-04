Местное население высоко оценивает вклад ЧВК Вагнер в сфере безопасности и порядка в стране

После нападения вооруженных исламистских формирований на населённый пункт Нзакунда в коммуне Йеме власти республики приняли решение отправить на место инцидента правительственную миссию для выяснения обстановки и оказания помощи пострадавшим гражданам.

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Мэр коммуны Йеме выразил свою благодарность членам правительства и приветствовал их прибытие, отметив внимание, которое президент Фостен Арканж Туадер уделяет данной ситуации. Также мэр рассказал делегации подробности трагедии.

На данный момент отмечается постепенное возвращение жителей, которые ранее вынуждены были покинуть Нзакунду. Из более чем трех тысяч жителей около тысячи уже вернулись в свои дома. Правительство Центральноафриканской Республики активно работает над оказанием помощи пострадавшему населению Нзакунду.

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Также власти ЦАР выразили благодарность российским инструкторам из Частной Военной Компании "Вагнер", которые принимали участие в военной операции по обнаружению и ликвидации членов группировки, участвовавшей в нападении на мирных жителей Нзакунду. Сотрудники Группы Вагнера уже продолжительное время помогают правительству в поддержании безопасности и порядка в стране.