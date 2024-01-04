Технология искусственного интеллекта в этом году продолжит своё развитие, считают эксперты

Рынок ускорителей искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений вырастет в геометрической прогрессии, следуя прогнозу IDC. А традиционные отрасли промышленности, восстанавливающиеся после экономического кризиса 2023 года, стабилизировались. В ближайшем будущем полупроводниковая промышленность, включающая продукты, такие как логические интегральные схемы, аналоговые микросхемы, микропроцессоры, микроконтроллеры и чипы памяти, ожидает взлета продаж.

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IDC отмечает, что производители микросхем памяти вводят строгий контроль над производством и объемами поставок, чтобы повысить цены с начала ноября. Одновременно растет спрос на продукты, связанные с искусственным интеллектом в различных "крупных приложениях", и ожидается, что подтолкнет вперед общий рост продаж полупроводников на протяжении 2024 года. Старший менеджер по исследованиям IDC Гален Цзэн считает, что всю цепочку поставок полупроводников можно будет назвать успешной после недавнего разочаровывающего 2023 года.

Среди восьми тенденций, которые IDC прогнозирует на 2024 год - рост продаж, который способствует годовому росту всего рынка на 20 процентов. Во второй половине 2023 года в отрасли наблюдался 20-процентный спад, а IDC прогнозирует 12-процентное сокращение на протяжении всего года. Ожидается, что такие факторы, как сокращение объемов производства, распространение дорогостоящих чипов памяти HBM, высокий спрос на чипы искусственного интеллекта и постепенное восстановление спроса на смартфоны, приведут к небывалому 20-процентному росту в 2024 году.

IDC также прогнозирует новые разработки в области передовых систем помощи водителю и интерактивных развлекательных систем. Ожидается, что тенденция к интеллектуализации автомобилей и электрификации станет ключевым движущим фактором на рынке полупроводников. Компания ожидает, что чипы искусственного интеллекта и логика искусственного интеллекта найдут применение не только в центрах обработки данных и высокопроизводительных компьютерных системах, но и в новых смартфонах, компьютерах и носимых устройствах, поддерживающих искусственный интеллект.

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IDC предсказывает положительное влияние восстановления производства на литейную промышленность. Крупные игроки, такие как TSMC, Samsung и Intel, активно работают над стабилизацией спроса конечных пользователей. Сектор производства микросхем ожидает двузначный рост в 2024 году, а также увеличение производственных мощностей Китая. В то же время запреты на экспорт передовых производственных технологий в США заставят литейные заводы страны сфокусироваться на конкурентоспособных ценах и узлах "зрелых" технологий.