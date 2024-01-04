Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Apple Iphone 16 Pro станут шире, выше и тяжелее своих предшественников

Согласно источникам, iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь диагонали 6,3 дюйма и 6,85 дюйма
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

  Смартфоны Apple из предстоящей серии iPhone 16 Pro обещают стать самыми большими моделями на рынке в настоящее время, превзойдя размеры текущих моделей iPhone 15 Pro и Pro Max, имеющих 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые дисплеи. Несколько источников, цитируемых MacRumors, сообщают, что новые iPhone Pro будут оснащены большими дисплеями, примерно 6,3 дюйма и 6,85 дюйма по диагонали соответственно. В результате увеличения размеров новые модели телефонов будут немного выше, шире и тяжелее, чем их предшественники.

реклама



  Например, утверждается, что iPhone 16 Pro Max будет иметь размеры 163,0 мм в высоту, 77,58 мм в ширину и весить 225 граммов. В сравнении с этим, iPhone 15 Pro Max имеет высоту 159,9 мм, ширину 76,70 мм и весит 221 грамм. Хотя эти изменения не слишком значительны, на рынке премиум-смартфонов, где каждая деталь важна, даже малейшие различия бывают заметными. Стоит отметить, что новые модели не стали толще, и их толщина по-прежнему составляет 8,25 мм.

  Apple могла бы использовать свободное пространство, обусловленное большим дисплеем, для увеличения емкости аккумулятора или для других улучшений качества жизни пользователей. К сожалению, чехлы, предназначенные для iPhone 15 Pro / Pro Max, не подходят для новой линейки 16 Pro, поэтому владельцам придется потратить больше денег на совместимую защиту. Издание также сообщает, что экраны большего размера будут доступны только в моделях линейки Pro в конце этого года и не будут предложены в стандартных моделях iPhone и iPhone Plus до выхода iPhone 17 в конце 2025 года. Когда это случится, все модели iPhone получат соотношение сторон 19:6:9.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Ожидается, что следующее поколение iPhone Pro также будет оснащено новейшим процессором Apple A18 Pro и будет поддерживать Wi-Fi 7, а также более быстрое подключение к сети 5G. Возможно, появятся и сенсорные кнопки, которые изначально были предполагаемой особенностью iPhone 15 Pro, но из-за технических проблем не были реализованы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны apple iphone технологии 16 pro
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
13
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
2
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
2
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Российские войска в зоне СВО получили новые комплексы артразведки 1К148 "Ястреб-АВ"
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
32
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
5
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
12
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
+
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Apple Iphone 16 Pro станут шире, выше и тяжелее своих предшественников
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Адил Ахмедов
04:48
У меня Xiaomi 13 Ultra. 2 января уже прилетела HyperOS, обновился без проблем. Весила обнова чуть больше 5 гигов.
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
Олег Скачков
04:27
Такой прирост пользователей случился лишь благодаря atomic heart, больше там покупать нечего, да и сервис сырой, до сих пор отсутствует облачная синхронизация сейвов, переустанови я виднду, или поменя...
Итоги года от VK Play: почти сорок миллионов аккаунтов и более десяти тысяч игр
Борис Дайтер
04:20
Натрия, конечно завались, но вот появляется вопрос - куда девать освободившийся хлор в таких количествах, как надо для автотранспорта.
Представлен Yiwei: первый в мире серийный электрокар с безлитиевой батареей
Митюнин Сергей
04:19
Это что то грандиозное.Но природа не любит громадных городов, башен, кораблей.Они быстро гибнут.происходят катастрофы.катаклизмы, человеческие жертвы.Титаник, вавилонская башня.Природа мстит человеку ...
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
Бот_Пригожина_03081
04:18
Краткая история ни в чём не виноватых укроиньцев:
Военный ВСУ: "не нужно смотреть украинский телемарофон, где рассказывается о ВС РФ c "ржавым АК"
Борис Дайтер
04:08
Интересно, а куда идут отходы, там же муева туча всякой гадости должна получиться - в чем смысл?
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
Dema Way
04:03
Здесь речь о самой музыке, а не о вокале. Песня популярна по всему миру, в каждой стране, несмотря на то, как её исполняли. С 2014 по 2017-18 дети перепевали её миллион раз, снимали клипы, были создан...
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
Эльда Бамбышев
04:01
Единственный вариант в котором Интел будет впереди не на уровень погрешности- это когда игра заточена под однопоток и ей важна высокая частота. КС го например. Лучше бы её запостил. А на твоих скринах...
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
RG
03:52
А тебя сколько заводов будет построено? Лично ты сколько построил, не товарищ?
Изображение новых умных часов Garmin появилось на официальном форуме поддержки
Олег Тимофеев
03:49
Вроде как Индия но мы все понимаем что это их европейские друзья которые решили чтобы Индия вложила свои средства вроде как в свое развитие а по сути? Вот таким не хитрым способом держут Индию к себе ...
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем