Смартфоны Apple из предстоящей серии iPhone 16 Pro обещают стать самыми большими моделями на рынке в настоящее время, превзойдя размеры текущих моделей iPhone 15 Pro и Pro Max, имеющих 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые дисплеи. Несколько источников, цитируемых MacRumors, сообщают, что новые iPhone Pro будут оснащены большими дисплеями, примерно 6,3 дюйма и 6,85 дюйма по диагонали соответственно. В результате увеличения размеров новые модели телефонов будут немного выше, шире и тяжелее, чем их предшественники.

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Например, утверждается, что iPhone 16 Pro Max будет иметь размеры 163,0 мм в высоту, 77,58 мм в ширину и весить 225 граммов. В сравнении с этим, iPhone 15 Pro Max имеет высоту 159,9 мм, ширину 76,70 мм и весит 221 грамм. Хотя эти изменения не слишком значительны, на рынке премиум-смартфонов, где каждая деталь важна, даже малейшие различия бывают заметными. Стоит отметить, что новые модели не стали толще, и их толщина по-прежнему составляет 8,25 мм.

Apple могла бы использовать свободное пространство, обусловленное большим дисплеем, для увеличения емкости аккумулятора или для других улучшений качества жизни пользователей. К сожалению, чехлы, предназначенные для iPhone 15 Pro / Pro Max, не подходят для новой линейки 16 Pro, поэтому владельцам придется потратить больше денег на совместимую защиту. Издание также сообщает, что экраны большего размера будут доступны только в моделях линейки Pro в конце этого года и не будут предложены в стандартных моделях iPhone и iPhone Plus до выхода iPhone 17 в конце 2025 года. Когда это случится, все модели iPhone получат соотношение сторон 19:6:9.

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Ожидается, что следующее поколение iPhone Pro также будет оснащено новейшим процессором Apple A18 Pro и будет поддерживать Wi-Fi 7, а также более быстрое подключение к сети 5G. Возможно, появятся и сенсорные кнопки, которые изначально были предполагаемой особенностью iPhone 15 Pro, но из-за технических проблем не были реализованы.