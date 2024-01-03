Графический процессор Radeon 760M показал себя достаточно хорошо, набрав 30 770 баллов в бенчмарке Vulkan и 24 842 балла в бенчмарке OpenCL

Новейшие бенчмарки Geekbench 6.2.2, предназначенные для среднего класса APU Ryzen 5 8600G от AMD, принесли много интересных результатов. Обладающий графикой RDNA 3, процессорный сокет AM5 у комбинирует ядра Zen 4 и гарантирует производительность, которая немного превосходит уровень популярной видеокарты GTX 1060.

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Итак, встроенный в Ryzen 8600G графический процессор Radeon 760M показал себя достаточно хорошо, набрав 30 770 баллов в бенчмарке Vulkan и 24 842 балла в бенчмарке OpenCL. Это позволяет установить его между GTX 1060 и GTX 1630. Следует отметить, что тестирование проводилось на материнской плате MSI X670E ACE с 2x16 ГБ памяти DDR5-6000 DIMM.

Удивительно то, что GTX 1060 остается популярным выбором для многих ПК. По последнему обзору аппаратного и программного обеспечения в Steam, она занимает третье место среди популярных графических процессоров. Более того, эта карта была лидером в своем классе почти пять лет.

Процессор Ryzen 5 8600G оснащен шестью ядрами, также как его предшественник Ryzen 5 5600X. Ожидается, что это будет комбинация двух ядер Zen4 и четырех Zen4c. Базовая и повышенная тактовые частоты также поднялись с 3,9/4,4 ГГц до 4,35/5,0 ГГц. Графический процессор Radeon 760M содержит восемь вычислительных блоков и 512 графических шейдерных ядер. Тесты показали, что тактовая частота чипа составляет 2,8 ГГц, что на 900 МГц превышает тактовую частоту Ryzen 5 5600G с графикой Vega.

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На прошлой неделе случилась утечка информации о ценах на процессоры серии Ryzen 8000G. Розничные магазины США заранее разместили некоторые товарные позиции, что привело к значительным расхождениям в ценах на Ryzen 5 8600G - $240, $280 и $310. Предположительно, данные цены могли быть просто заполнителями. Те, кто готов потратить немного больше, могут обратить внимание на более мощный Ryzen 7 8700G, стоимостью от $340 до $440 в соответствии с утечкой информации. Говорят, что он оснащен графическим процессором Radeon 780M с 12 вычислительными блоками RDNA 3.