Украинская сторона заявляет, что на данном направлении всё стало еще сложнее, так как ВС РФ наносят всё больше ударов артиллерией и авиацией

Военные действия в регионе Марьинки и под Авдеевкой осложнились для украинских военизированных формирований, поскольку российские подразделения сократили число пехотных наступательных операций, но существенно увеличили число артиллерийских и авиационных ударов. Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, подтвердил эту сложную ситуацию.

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Нанесение ударов авиацией и артиллерией было интенсивнее, в то время как пехотные атаки оказались менее насыщенными. За последние сутки украинские позиции были подвергнуты 25 авиационным ударам с использованием управляемых бомб. Сообщается, что украинская армия сумела отразить более 20 атак российских войск. Однако, наиболее сложная ситуация сложилась в районе Авдеевки и Марьинки, где штурмовые отряды российской армии предпринимают попытки продвинуться вперед.

В других районах также было очевидно напряжение. Украинские войска пытались атаковать в районе Вербового и к северу от Авдеевки, но не смогли достичь успеха. По сводке Генштаба ВСУ, имеются только информация о самой попытке атаки, но нет данных о ее результатах.

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Командование "Хортица" также столкнулось со сложной ситуацией в районах Купянска и Артемовска (Бахмута). Сухопутные войска ВСУ, под командованием Сырского, сообщили о российских атаках в районе Богдановки, где российские военные предпринимают попытки прорваться к Часову Яру. Очень сложная обстановка сложилась в районе Синьковки под Купянском, где войска России осуществляют штурм укрепленной позиции. Было замечено увеличение атак с применением бронетехники, а российская авиация также активно привлекала управляемые бомбы к своим целям.