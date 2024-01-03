Сообщения, распространяемые украинскими и американскими СМИ, оказалось полуторагодовалой давности

В Соединённых Штатах Америки опровергли информацию из сообщений различных СМИ, с заявлениями американского посла на Украине Бриджит Бринк. Заявления касались использования ракетных комплексов HIMARS. В определенных источниках утверждалось, что «Украина самостоятельно определит цели для применения HIMARS». Было заявлено, что это выступление было сделано в начале 2024 года и относилось к вопросу о возможных ответных действиях на российскую атаку дронами-камикадзе и авиацией.

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Однако, выяснилось, что американские СМИ раздули публикации украинских журналистов, которые представили слова Бриджит Бринк, которые она высказала более полутора лет назад, как свежее заявление. Бринк говорила о «регламенте» применения украинской армией РСЗО HIMARS еще летом прошлого года, когда первые поставки этого вооружения были запланированы для ВСУ.

На данный момент посол США Бринк не делала никаких новых заявлений относительно использования HIMARS.

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В общем и целом, отсутствие свежих заявлений Бринк по данному вопросу указывает на то, что с 2022 года ничего не изменилось в отношении использования американского оружия Вооруженными Силами Украины.