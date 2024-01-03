Испытания гусеничного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-СМ-СВ подходят к концу

Как сообщается, подразделения Вооруженных Сил России скоро примут на вооружение обновленную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ", который будет находиться на гусеничном шасси. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Ростеха, испытания комплекса достигли финальной стадии.

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Гусеничная модификация ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" в настоящее время находится на заключительной стадии испытаний и скоро будет поставляться в войска. Разработчики утверждают, что новый комплекс специально разработан для обеспечения прикрытия воинских сил в любых условиях и должен сопровождать войска на бездорожье, в снегу и других труднопроходимых местностях.

"Процесс испытаний "Панцирь-СМ-СВ" подходит к финалу, а новое гусеничное шасси хорошо себя показало в ходе испытаний. Это дает возможность ЗРПК сопровождать и прикрывать пехоту и военную бронированную технику при передвижении по снегу и бездорожью", - заявила госкорпорация.

Новый комплекс включает в себя два типа зенитных ракет и имеет увеличенную зону поражения, хотя подробные характеристики не разглашаются. Комплекс полностью соответствует требованиям Минобороны России.

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Внедрение ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" в состав вооруженных сил значительно усилит возможности системы противовоздушной обороны на низкой высоте и в ближней зоне, добавили в Ростехе.