Как сообщается, армия концентрируется на выравнивания линии боевого соприкосновения на данном участке

Силы России продолжают наступление по направлению на Краснолиманский район. За последние сутки армия России сконцентрировалась на выравнивании линии боевого соприкосновения вокруг Макеевки, западной части Луганской Народной Республики. Важно отметить, что эта деревня находится под контролем украинских формирований с осени 2023 года.

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Известно, что за 24 часа российские войска, под прикрытием артиллерийских расчетов, продвинулись по фронту на расстояние до одного километра вглубь. Самое масштабное продвижение произошло примерно на 1100 метров южнее дороги, проходящей между Макеевкой и Площанкой, что находится под контролем российских подразделений.

Украинские силы потеряли контроль над Макеевской балкой и лесопосадками на севере от вышеуказанной дороги в ходе успешных наступательных операций российской армии. На данный момент серая зона на указанном участке проходит фактически по восточной окраине деревни. Расстояние от передовых позиций подразделений Вооруженных Сил России до Макеевки составляет около 1800 метров.

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Украинские вооруженные силы стараются удержать контроль над деревней Макеевка, особенно из-за ее стратегического положения на перекрестке дорог. Одна из этих дорог ведет с Севера к Красному Лиману, вторая же - в Изюмский район Харьковской области.