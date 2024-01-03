Атака украинских формирований на позиции подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на Сватовском участке с использованием немецких основных боевых танков закончилась разгромом колонны ВСУ. Вся атакующая группировка включая Leopard 2А6, осталась догорать на поле боя. Информация об этом была подтверждена Министерством Обороны.

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Российская армия сумела уничтожить отряд ОБТ немецкого происхождения, готовившийся атаковать российские окопы. Сразу возле населенного пункта Терны, российские военные использовали точные средства поражения, включая дроны-камикадзе и противотанковые комплексы. Разведывательные беспилотники обнаружили технику, а затем с их помощью происходила передача разведданных и корректировка ударных систем.





По каждой из трех тяжело бронированных машин было зафиксировано сразу по нескольку прилётов, основной урон был вызван стандартными боеприпасами, добавочное поражение выполнили дроны-камикадзе "Ланцет".

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Украинским войскам было поставлено ограниченное количество танков Leopard 2А6 со стороны Запада, хотя основную часть составляли машины Leopard 2А4. Миф о "непобедимости" немецкой бронетехники был развеян в начале летнего контрнаступления Украины, когда немецкая техника подвергалась эффективному поражению от российского оружия.