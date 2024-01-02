В лидерах видеокарт продолжает увеличивать свою Nvidia GeForce RTX 3060. Прирост составил 0.25%





Согласно последнему исследованию Steam, RTX 3060 продолжает занимать лидирующую позицию среди графических процессоров, находясь в 5,29% компьютерах пользователей Steam. За последний месяц это была единственная карта из топ-6, которая продемонстрировала рост активности, составивший 0,25%. Также в первую десятку популярных видеокарт попала RTX 3070, занимая седьмое место с ростом на 0,11% и долей в 3,34%.

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Среди десяти лучших графических процессоров преобладают устаревшие модели, включая RTX 2060 и бывшую лидерскую GTX 1650. Несмотря на снижение их популярности, декабрь оказался успешным месяцем для серий Nvidia Lovelace и Ampere. Особенно хорошие результаты показала видеокарта RTX 4070, одна из немногих из серии RTX 4000, зафиксировавшая рост на 0,34%. Единственной картой из серии 40-й, которая не показала рост, оказалась RTX 4090, но доля ее рынка также не уменьшилась. В то же время Radeon RX 7900 XTX, единственная настольная карта AMD с RDNA 3 в основном графике графических процессоров, выросла всего на 0,01% и занимает нижнюю половину списка с долей 0,32%.





В области процессоров мало что изменилось: доля Intel увеличилась на 0,21% и составляет 66,2%, тогда как доля AMD снизилась на 0,22% до 33,6%. В октябре появились процессоры Core 14-го поколения от Intel, а в декабре стали доступны мобильные процессоры Core Ultra.

В разделе операционных систем пользователи демонстрируют незначительный отток от Windows 10 и Windows 11, при этом Windows 10 по-прежнему остается лидером, несмотря на постепенное снижение своей доли. Платформа Steam больше не поддерживает устаревшие операционные системы Windows 7, 8 и 8.1, поэтому можно ожидать полного исчезновения этих версий операционных систем.

Остальные результаты исследования свидетельствуют о потенциальных изменениях, связанных с праздниками. Доля пользователей с 32 ГБ оперативной памяти выросла на 1,25% до 24%, в то время как количество людей с 16 ГБ оперативной памяти снизилось, но остается самым востребованным — 48,5%.

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Также наблюдается небольшое снижение использования мониторов с разрешением FullHD в пользу мониторов с разрешением 1440p, 4K и 3440 x 1440. Возможно, это связано с тем, что люди получили новые мониторы в качестве подарков на Рождество. Кроме того, Meta Quest 3 стала популярным подарком: в сфере виртуальной реальности ее доля выросла на 2,55%.