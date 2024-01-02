Российская армия постоянно модернизирует военную технику и вооружение

Согласно заявлениям командующего Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил Российской Федерации Сергея Кобылаша, на будущий год планируется модернизация и получение новых самолётов для стратегической авиации. В рамках этих планов дальняя авиация ВКС России с 2024 года будет оснащена самолетами нового поколения, обладающими усовершенствованными аэродинамическими характеристиками и улучшенными боевыми качествами.

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Конкретные подробности о новых самолетах командующий не уточнил, ограничившись общим заявлением о переходе на новые принципы разработки и производства авиационной техники. Напомним, что Минобороны России уже приступило к улучшению стратегических ракетоносцев Ту-160 "Белый лебедь" и параллельно запустило производство новейших самолетов на Казанском авиазаводе. На данный момент также проводятся работы по разработке перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), хотя о конкретных этапах их выполнения информация ограничена.

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Стратегические ракетоносцы ВКС России активно применяются в специальной военной операции, выполняя удары по военным объектам украинских вооруженных сил.