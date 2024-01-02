В США считают, что это было спровоцировано уничтожением американским флотом лодок хуситов

Иранский военные судно направлено в Красное море вслед за тем, как Военно-Морские Силы Соединённых Штатов атаковали три лодки хуситов. Это усиливает напряженность в регионе и усложняет ситуацию для Вашингтона по поддержанию безопасности водного пути, который является жизненно необходимым для международных торговых операций.

реклама

Согласно иранским государственным средствам массовой информации, эсминец Alborz пересек Баб-эль-Мандебский пролив в понедельник. Однако, точных данных о миссии корабля пока нет. Вхождение Ирана в Красное море через всего лишь один день после действий США ухудшает очень непростую ситуацию в данном районе, через который протекает порядка 12% мировой торговли. Вся эта ситуация может спровоцировать куда более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, в которых может быть втянуто куда больше игроков. Нападения хуситов в Красном море стянули в этот регион крупные Военно-Морские Силы Североатлантического Альянса. Хуситы контролируют часть северо-запада Йемена, включая столицу Сану и порт Ходейда на Красном море. Нападение хуситов произошло в 55 морских милях от Ходейды.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вслед за тем, как американцы ликвидировали нескольких членов исламистского движения в момент атаки на контейнеровоз, принадлежащий компании AP Moller-Maersk A / S из Дании, делегация хуситов встретилась с официальными лицами в Тегеране. В ответ на это, компания AP Moller-Maersk A / S приостановила все перевозки, проходящие по Красному морю на двое суток, чтобы оценить ситуацию.