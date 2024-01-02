Удары беспилотниками продолжаются с 31-го декабря и происходят с интервалом в 8-9 часов

Поступившие информационные данные свидетельствуют о продолжающейся атаке дронов-камикадзе, которая началась еще 31 декабря. Волны дронов, состоящие из 10-20 единиц, запускаются через непродолжительные интервалы времени. На данный момент сообщается о взрывах, происходящих практически на всей территории Украины.

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Российские вооруженные силы проводят наиболее масштабную атаку против военных объектов в Украине. Описываемая атака дронов-камикадзе началась в воскресенье и продолжается в настоящее время. Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил о рекордном количестве безпилотников, которые атаковали Украину 31 декабря - их число достигло 90. Однако численность данного рода атак не снижается, новые партии дронов, состоящие из 10-20 единиц "Герань-2", прибывают через интервалы времени, колеблющиеся от 8 до 9 часов. Согласно последним отчетам, поступающим из Украины, примерно 20 единиц "Герани-2" были замечены в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью с 1 на 2 января. Еще одна группа, включающая несколько дронов, была замечена, двигаясь в сторону Полтавской области.

Генштаб ВСУ полагает, что главная цель данной атаки заключается в вынуждении украинской ПВО использовать дефицитные зенитные ракеты. Уже сейчас Киев испытывает определенные проблемы с наличием зенитных комплексов, из-за чего делается ставка на мобильные боевые группы с зенитными пулеметами.

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В то же время украинские мониторинговые ресурсы сообщают о предполагаемом вылете значительного количества российских стратегических бомбардировщиков. В настоящий момент фиксируется наличие шестнадцати воздушных судов Ту-95МС и четырех Ту-22М.