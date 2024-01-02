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Zelikman
Российские войска в зоне СВО получили новые комплексы артразведки 1К148 "Ястреб-АВ"
Данная система позволяет определять местонахождение артиллерии противника для ведения контрбатарейной борьбы

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  Минобороны сообщает о внедрении в зоне проведения Специальной Военной Операции нового комплекса артразведки "Ястреб-АВ". Данная система под названием 1К148 "Ястреб-АВ" была недавно принята на вооружение и уже поставлена в артиллерийские подразделения российских войск. В дополнение к комплексу "Зоопарк-1М" "Ястреб-АВ" обеспечивает возможность обнаружения и локализации огневых позиций украинской артиллерии. Однако новейший комплекс обладает более высокими характеристиками по сравнению с "Зоопарком".

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  Эффективность в решении боевых задач, возлагаемых на артиллеристов и ракетчиков, в значительной степени определяется применением беспилотных авиационных систем, увеличивающих смертоносность артиллерийского огня. Новейшие средства артразведки, такие как "Зоопарк-1М" и "Ястреб-АВ", также играют значимую роль в обеспечении успешного выполнения боевых задач.

  Подробные характеристики комплекса артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" не раскрываются. Недавно принятый комплекс уже был представлен на международном форуме Армия-2022, а его испытания завершились в конце 2021 года или начале 2022 года. Основной радиолокационный комплекс, оснащенный фазированной антенной решеткой, может в автоматическом режиме отслеживать траекторию вражеских снарядов и выявлять точные координаты их позиций.

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  Комплекс "Ястреб-АВ" размещается на четырехосном шасси БАЗ-6910-025. Он имеет удобное размещение антенного поста с просторным полотном на задней части шасси.

#сво #техника #армия #оружие #разведка #1к148 &quot;ястреб-ав&quot;
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