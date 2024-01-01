В Министерстве Обороны сообщили об ударах по опорным пунктам украинских сил

Министерство Обороны Российской Федерации опубликовало отчет о результате проведения военной операции за последние сутки. В нем отмечено несколько ключевых моментов, заслуживающих особого внимания.

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В частности, Минобороны сообщает, что в канун Нового года российские Вооруженные Силы, используя современное высокоточное оружие большой дальности, нанесли удар по украинским военным аэродромам, на которых размещались самолеты с носителями западных ракет Storm Shadow.

Также российская армия успешно атаковала предприятия украинского оборонного комплекса в Чугуеве, склады ГСМ Вооруженных Сил Украины в Одесской области, а также в Днепропетровске. Министерство Обороны отмечает прогресс российской армии на Запорожском направлении. Ранее поступили информации о том, что украинские формирования потеряли полный контроль над селом Работино, и российские войска охватили группировку ВСУ с трех сторон. Под прицелом российской артиллерии в районе Работино и недалеко от Вербового находятся остатки украинских военных подразделений из 128-й и 82-й бригад.

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В результате действий российских войск, штурмовые подразделения неприятеля южнее Орехова вынуждены перейти в полную оборону. Они потеряли возможность осуществлять контратаки и продолжают отступать на Север, чтобы избежать окружения - в так называемом "Работинском котле"