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Zelikman
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
Украинским формированиям в данном районе приходится несладко, российская авиация работает практически каждую ночь

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  Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют последовательные удары по объектам киевского правительства, демонстрируя непреклонность российской армии и в новогоднюю ночь.

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  На данный момент российские боевые дроны атакуют ключевые цели на территории, находящейся под контролем Вооруженных Сил Украины. Одной из главных мишеней для "Гераней-2" стал аэродром в Староконстантинове, Хмельницкая область. Украинским военным на данном объекте достаётся почти каждую ночь. Систематический наносится урон военной инфраструктуре и живой силе украинских формирований.

  Стоит отметить, что только недавно Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили военную технику и эвакуационные группы ВСУ на данном аэродроме военного назначения.

  Впрочем, Староконстантинов не единственный, где происходит бурная активность в новогоднюю ночь. Взрывы раздаются в Киеве и его окрестностях. Украинские источники утверждают, что взрывы начались после взлета МиГ-31К – их носителей гиперзвуковых ракет. Однако, в администрации Зеленского заявляют, что проверяют возможную связь взрывов с разнообразными новогодними шоу и фейерверками.

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  В большей части Украины в тот момент звучала воздушная тревога. Одновременно с этим российские силы проводят серию ударов по позициям Вооруженных Сил Украины к Западу от Марьинки, в городах Георгиевка, Максимильяновка и Курахово.

#сво #всу #оружие #авиация #ракеты #кинжал #миг-31 #аэродром
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Если кто-то думает, что для этих людей важно на сколько увеличилось их состояние, то это глупые люди Для них важно на сколько увеличились их возможности.
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