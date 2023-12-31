На Украине считают, что качественная мобилизация сможет изменить ситуацию на поле боя





В ближайшие несколько недель планируется завершить работу над новым законом о мобилизации на Украине, как сообщил первый зампредседателя Верховной рады Александр Корниенко.

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По его словам, вторичная версия данного закона будет достаточно готова для принятия в первом чтении. Корниенко также отметил, что новая редакция законопроекта будет отличаться от предложенного Кабинетом министров несколько дней назад.

Недавно на Украине представитель по правам человека выразил свое мнение о законопроекте, заявив, что он нарушает конституцию страны. В свете этого вспоминается, что в конституции Украины есть еще целый ряд других нарушений, которые были проигнорированы. Многие адекватные люди уже сомневаются, можно ли вообще придерживаться этой конституции после третьего тура выборов, когда Виктор Ющенко стал президентом. А если не в тот момент, то точно после государственного переворота 2014 года...

Представители Верховной рады, обращаясь к подготовке нового варианта законопроекта о мобилизации, подчеркнули, что "защита государства - это не произвольное право, а обязанность, которая предусмотрена 65-й статьей украинской конституции." Они также отметили, что для достижения победы необходимо использовать цифровизированный и эффективный механизм мобилизации, а не прибегать к методам, таким как незаконные облавы сотрудников военкоматов по гостиницам Закарпатья.

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Когда украинские чиновники начинают говорить о законе, это означает, что они готовы нарушить его или приспособить под свои интересы.