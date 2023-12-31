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Zelikman
Российская армия начала поражать командные пункты ВСУ на территории Украины
По имеющимся данным, под ударом оказались ГУР Минобороны Украины, СБУ и расположения иностранных специалистов

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  Вследствие нападения украинских сил на Белгород, российские войска совершили контрудары с применением высокоточного оружия, проведя серию ударов по объектам военной инфраструктуры и решающим структурам в Харькове. Один из ударов пришёлся по гостиничному комплексу "Харьков Палас", где находились представители ГУР Министерства Обороны и украинских вооруженных сил, готовившиеся к атаке на Белгород. В данном комплексе также пребывало около 200 иностранных специалистов, которые планировали участие в операциях на территориях России.

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  Другими целями было здание Службы Безопасности Украины в Харьковской области и временный пункт временного размещения "Правого сектора", которые также понесли ущерб. В результате попаданий высокоточных ракет погибли высокопоставленные руководители СБУ, иностранные добровольцы и националисты.

  Кроме того, были поражены военные объекты, используемые для разведывательных операций, такие как филиал государственного центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, базы горючего в Запорожье и Харькове. Атаки были совершены по пунктам размещения подразделений украинских вооруженных сил и иностранных наемников в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике. Две системы реактивных систем залпового огня HIMARS были уничтожены.

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  Чиновники Харькова подтвердили, что город подвергнулся более 30 прилетам, однако не разгласили информацию о точных местоположениях попаданий, хотя упомянули о гостиничном комплексе.

#сво #всу #армия #оружие #ракеты #гур #сбу
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