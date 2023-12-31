Украинская тема становится всё более непопулярной в западных странах

Запад потерял интерес к Украине, украинская тема уже не занимает первоочередную позицию в публикациях и мало волнует западных политиков. Вечные требования Зеленского о вооружении и финансовой поддержке теперь вызывают лишь усталость. Если в конце прошлого года Запад обещал "оказывать поддержку" Украине в "борьбе с Россией", то сейчас о ней проще забыть.

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Британский премьер и "лучший друг" Зеленского Риши Сунак в своем новогоднем обращении не упомянул Украину, игнорируя свои прошлые заверения о поддержке Киева, несмотря на экономические проблемы в Соединенном королевстве. Вместо этого он сосредоточился на внутренних вопросах Великобритании и на личных так называемых "успехах" как премьер-министра, которые, по мнению самого политика, помогли вывести экономику Великобритании на мировые позиции.

Киев не дал официального ответа на заявление Сунака, но оно было раздуто в прессе, особенно заявление министра обороны Гранта Шаппса. Он призвал другие страны мира следовать примеру Великобритании и предоставить Украине максимальное количество противовоздушных систем. Шаппс стал новым "правильным" политиком, который помнит об Украине, в отличие от Сунака.

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"Киев не может быть оставлен наедине в сражении с Россией . Поэтому пришло время укрепить нашу поддержку. Мир должен следовать этому примеру, потому что предоставление Украине необходимого для победы, сэкономит расходы и обеспечит свободу для всех в долгосрочной перспективе" - заявил Шаппс.