Паукообразное кресло Scorpion получилось действительно эффектным и многофункциональным





Новая игровая модель компании, специализирующейся на производстве компьютерных периферийных устройств, сочетает эстетику киберпанка, которая стала основной в отрасли, и оттенки паукообразности. Получившееся кресло выглядит как гигантский скорпион, парящий в воздухе, и используется в качестве огромной компьютерной рабочей станции.

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За каждым аспектом, начиная от настраиваемого крепления монитора до подлокотников и восьми ножек, кроется утонченный дизайн, который придаёт креслу паукообразный вид. Но этот вид не только для красоты. Он служит конкретной цели, упрощающей и улучшающей игровой процесс.

Вместо яда на кончике хвоста кресла можно разместить 5 плоских дисплеев (размером от 19 до 32 дюйма) или один широкоформатный монитор длиной до 49 дюймов. При этом хвост имеет шесть разных положений, последнее из которых позволяет вам лежать "в состоянии невесомости", снижая нагрузку на шею и спину даже в самые интенсивные моменты игрового марафона. Компания заявляет, что этот максимально развёрнутый режим также подходит для сна, если вам захочется немного поспать после продолжительной игры.





Другими удобствами, предлагаемыми на веб-сайте Cluvens, являются функция массажа, обогревание спинки и LED-подсветка, в случае, если вы хотите, чтобы кресло выглядело ещё более ярко и выделялось на фоне. Однако стоит отметить одну важную деталь: вам потребуется достаточно места, чтобы разместить это кресло-скорпиона. Его размеры составляют 65 дюймов в длину, 47 дюймов в ширину и 82 дюйма в высоту, когда его хвост находится в полностью вертикальном положении. Кроме того, вес кресла составляет 265 фунтов.

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Если геймеры хотят наполнить свою игровую комнату неповторимой энергетикой, то трудно найти лучшую альтернативу скорпиону, предложенному компанией Cluvens. Стоимость этого кресла составляет 3299 долларов, хотя, по информации Gizmodo, его можно приобрести по цене 1900 долларов (плюс 1100 долларов за доставку) на платформе Alibaba.