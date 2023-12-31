Это была уже вторая волна дронов-камикадзе, последовавшая за атакой ВСУ на мирных жителей Белгорода

Вслед за ударами ВСУ по мирным жителям Белгорода, Россия отвечает двумя ударами по военным объектам на территории Украины. Первая волна атак затронула преимущественно приграничные районы и Харьков, тогда как вторая волна охватила центральную, восточную и южную Украину. В районе 22 часов зазвучали сирены воздушной тревоги.

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Российские вооруженные силы использовали дроны-камикадзе для атаки. Военное командование Украины сообщило о появлении значительного количества беспилотников как на юге, так и на севере страны. Города Запорожье, Харьков и даже Киев оказались под ударами. Также было сообщено о появлении российских дронов в Одесской и Николаевской областях. Харьков пострадал от нескольких взрывов, пострадали промышленные объекты. Также было отмечено, что "Герани" проводили атаки на Ильичевск в Одесской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Взрывы произошли под Киевом, Харьковом и Запорожьем. Большинство "Шахедов" двигались в направлении Житомирщины через водохранилище. Также были замечены беспилотники из Черкасской области, двигавшиеся в северо-западном направлении. Присутствие беспилотников вдоль границ Николаевской и Одесской областей стало угрозой для Одесской области.

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Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о сбитии нескольких беспилотных аппаратов с помощью ПЗРК "Стингер" и пулеметов, установленных на пикапах, в командовании "Север" Вооруженных Сил Украины. Информация о количестве сбитых дронов "Герань" пока недоступна, так как утренняя сводка Генштаба Вооруженных Сил Украины еще не готова. По данным из Харькова, за два дня зафиксировано более 30 атак. Власти города не разглашают конкретные цели атак, но по просочившейся в Сеть информации, несколько промышленных предприятий были вынуждены прекратить свою работу.