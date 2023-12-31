Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Это была уже вторая волна дронов-камикадзе, последовавшая за атакой ВСУ на мирных жителей Белгорода

реклама

  Вслед за ударами ВСУ по мирным жителям Белгорода, Россия отвечает двумя ударами по военным объектам на территории Украины. Первая волна атак затронула преимущественно приграничные районы и Харьков, тогда как вторая волна охватила центральную, восточную и южную Украину. В районе 22 часов зазвучали сирены воздушной тревоги. 

реклама

  Российские вооруженные силы использовали дроны-камикадзе для атаки. Военное командование Украины сообщило о появлении значительного количества беспилотников как на юге, так и на севере страны. Города Запорожье, Харьков и даже Киев оказались под ударами. Также было сообщено о появлении российских дронов в Одесской и Николаевской областях. Харьков пострадал от нескольких взрывов, пострадали промышленные объекты. Также было отмечено, что "Герани" проводили атаки на Ильичевск в Одесской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

  Взрывы произошли под Киевом, Харьковом и Запорожьем. Большинство "Шахедов" двигались в направлении Житомирщины через водохранилище. Также были замечены беспилотники из Черкасской области, двигавшиеся в северо-западном направлении. Присутствие беспилотников вдоль границ Николаевской и Одесской областей стало угрозой для Одесской области.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о сбитии нескольких беспилотных аппаратов с помощью ПЗРК "Стингер" и пулеметов, установленных на пикапах, в командовании "Север" Вооруженных Сил Украины. Информация о количестве сбитых дронов "Герань" пока недоступна, так как утренняя сводка Генштаба Вооруженных Сил Украины еще не готова. По данным из Харькова, за два дня зафиксировано более 30 атак. Власти города не разглашают конкретные цели атак, но по просочившейся в Сеть информации, несколько промышленных предприятий были вынуждены прекратить свою работу.

#сво #всу #техника #армия #оружие #пво #белгород
25
Показать комментарии (25)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
33
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
14
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
3
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
11
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
4
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
4
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
9
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
16
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
5

Популярные статьи

2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
10
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
14
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
10

Сейчас обсуждают

MrSaT
09:08
Потому что весь мир управляется одной кучкой психов, разве это не видно ?
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
09:07
Хохлы проиграют, войдут в состав, но затаят злобу и через поколений несколько, займут посты должностя ... и вот потом это и будет настоящий кинжал
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Egor
09:03
У E85 энергоплотность меньше, чем у бензина. Откуда взяться большей мощности двигателя на этом топливе?
Представлен гиперкар Koenigsegg Jesko Attack, сделанный из золота 24-го карата и углеродного волокна
Апшеронский скакел
08:46
Больные люди...
Зеленский заявил о важности «изолирования» Крыма от России в 2024 году
Obscury
08:41
Менял 3080Ti на 4090. Двукратного роста не заметил, но буст все равно хороший. В 5090 не верю пока, будет проходняк на +30-40%.
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Grotlon
08:32
С десктопами понятно, а вот в ноутбуках энергоэффективность очень важна. И тут Meteor Lake не опрадал ожиданий.
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
Grotlon
08:26
«Электронные ядра»... А они бывают не электронные?
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
Obscury
08:17
Госпадя, какой списочек))) какой мы можем спрос с Норвегии сделать? Газ перекрыть?))) ну жалко эти высеры выглядят. Первые побежим дружить же.
Норвегия разрешила прямую продажу вооружений Украине
Grotlon
08:13
Не совсем понятно, почему Россия вообще должна боятся потепления климата. А все эти соглашения всегда будут выгодны только Западу. Нельзя играть с шулером по его правилам.
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
century84
08:09
Пущай бабок с банками огурцов выпускают.
Уже третьи сутки продолжается массированная атака "Гераней" на военные объекты Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем