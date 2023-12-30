Сообщается об уничтожении нескольких РСЗО ВСУ и инфраструктурных объектов украинской армии

После украинской атаки на центральную часть Белгорода, российские войска приняли меры и провели ответные удары по объектам украинской инфраструктуры в окраинах. Среди целей были выбраны Харьков и его окрестности.

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По последним данным, российские военные нанесли удары в Харькове и на Север от города, поражая несколько реактивных систем залпового огня, включая западную производственного образца. Вероятно, среди уничтоженных систем украинских формирований также оказались чешские "Vampire", которые были использованы ВСУ в вероломной атаке на жителей Белгорода.

Также проведены артиллерийские удары по местам размещения личного состава Вооруженных Сил Украины и пограничной службы в Черниговской области. В частности, нанесены значительные потери украинским военным в районе города Семёновка.

Сообщается о воздушной тревоге на Юге Украины. Свидетели отмечают присутствие боевых беспилотников в воздушном пространстве над Николаевской областью. Сообщается, что по крайней мере два дрона направились к военному аэродрому Николаева. Пока нет информации о результатах этих прилетов.

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Напомним, что Министерство обороны РФ ранее заявило о намерении не оставлять безнаказанным сегодняшнюю осознанную атаку украинских формирований на мирных жителей Белгорода.