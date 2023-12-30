Сообщается об уничтожении 2 грузовиков и ликвидации не менее 10 украинских военнослужащих

В ночь с 29 на 30 декабря российские вооруженные силы провели новую серию ударов по военным объектам на территориях, которые пока находятся под контролем украинских вооруженных сил. В частности, были зафиксированы атаки в оккупированной части Херсонской области и в Хмельницкой области.

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В Херсоне была нанесена прямая атака на объект, где размещался личный состав украинских войск. Сообщается, что на этой территории проводились военные планирования, включая варианты удержания так называемого плацдарма в Крынках, на левом берегу реки Днепр.

Напомним, что украинский десант до сих пор удерживает небольшой кусок земли, при этом ежедневно терпя большие потери. Командование старается нивелировать эти потери переброской новых резервных сил, которые доставляются на лодках и самоходных плотах. Те военнослужащие украинской армии, кто сумел вернуться на правый берег Днепра, заявляют, что этот плацдарм стал открытой мишенью для российской армии.

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В ночное время суток российские военные снова с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов атаковали военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Судя по всему, после прошлых ударов украинское командование пыталось вывезти оставшееся оборудование со своей территории. Предполагалось, что эта инфраструктура должна была использоваться после размещения истребителей F-16 американского производства на данном аэродроме. В ходе атаки были уничтожены два грузовика и не менее 10 украинских военнослужащих, которые участвовали в погрузочно-разгрузочных работах в составе эвакуационных групп.