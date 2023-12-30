Сообщается о поражении объектов в Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях

Появилась расширенная информация, относительно целей российских ударов, проведенных по тыловым районам украинской армии. Важно отметить, что в различные часы ночи и дня объекты, расположенные на контролируемых Киевом территориях, были атакованы с помощью самых разнообразных средств поражения, включая ударные дроны, ракеты морского и авиационного базирования, а также гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал".

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На портах Одессы российскими ракетами были поражены как минимум два крупных хранилища боеприпасов, произведенных в странах Североатлантического Альянса. В Одесскую область подавляющее большинство этих боеприпасов поставлялась по Дунаю и затем передавалась на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Во Львовской области нанесен удар по координационному штабу, где велись военные совещания и осуществлялось прибытие западной военной помощи. В данном объекте часто бывали военные инструкторы из США, Великобритании и других стран Североатлантического Альянса. В Киеве был атакован завод "Артем", который специализировался на производстве авиационных ракет, оборудования для боевой авиации и противотанковых управляемых ракет.

В Харькове состоялся комбинированный удар, приведший к значительному материальному ущербу заводу транспортного машиностроения им. Малышева, который занимался выпуском и ремонтом бронетехники. В Смеле ракетные удары пришлись на объекты радиотехнического батальона 138-й бригады противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.

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В Полтавской области был поражен один из цехов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который по сравнению с 2021 годом сократил свое производство на более чем 80%. В оккупированном украинскими формированиями городе Запорожье были нанесены удары по объектам, где находился личный состав противника, включая национальную гвардию и полицию.