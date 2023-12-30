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Zelikman
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
По мнению экспертов, в следующем году могут значительно возрасти цены на флеш-память NAND

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  Согласно исследовательской компании TrendForce, для достижения точки безубыточности производители флэш-памяти NAND должны увеличить цены на более чем 40 процентов. Однако, для обеспечения прибыльности, цены должны вырасти не менее чем на 50 процентов или даже больше.

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  Производители уже несколько месяцев пытаются решить эту проблему. К примеру, еще в сентябре Samsung начала значительно сокращать производство чипов DRAM и NAND, с целью стабилизации цен и снижения товарных запасов у покупателей. Этот шаг также позволил южнокорейскому технологическому гиганту больше сосредоточиться на разработке продуктов с более сложной архитектурой, до 128 слоев.

  Так как стало меньше производиться чипов, компании могут начать повышать на них цены. Здесь всё зависит от спроса и предложения. В последнем квартале компания Samsung захватила 31,4 процента мирового рынка флэш-памяти NAND, что оказалось лучшим результатом, за ней следует SK Group с долей 20,2 процента. Western Digital немного отстала с 16,9%, Kioxia имеет долю 14,5% и Micron - 12,5%. Выручка в целом выросла на 2,9 процента в третьем квартале и ожидается, что вырастет более чем на 20 процентов в четвертом квартале, по данным TrendForce.

  Не стоит удивляться, если цены на флэш-память NAND начнут расти, в то время как цены на твердотельные накопители будут снижаться. Например, можно было получить качественный накопитель M.2 2280 ёмкостью 1 ТБ всего за 80 долларов, но сейчас его цена возросла примерно на 25 долларов.

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  Тем не менее, если требуется быстрое твердотельное хранилище, то время играет важную роль. По прогнозам аналитиков, маловероятно, что мы в ближайшем будущем сможем снова увидеть такие низкие цены. 

#ssd #цены #nand #компьютеры #рынок #память #железо
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