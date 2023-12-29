Веб-сайт Евразийской Экономической Комиссии опубликовал новые объявления от известной компании

Веб-сайт Евразийской Экономической Комиссии опубликовал новые объявления от Gigabyte, подтверждающие скорое появление вариантов Super с тремя видеокартами RTX 4000 от компании и, возможно, других партнеров AIB. Также на странице подтверждается наличие 6-гигабайтной версии RTX 3050, о которой уже упоминалось ранее.

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Ожидается, что Nvidia представит линейку RTX 40 Super 8 января, за день до начала выставки CES. Согласно предварительной информации, компания запустит RTX 4070 Super 17 января, RTX 4070 Ti Super 24 января и RTX 4080 Super 31 января.

Ожидается, что модели 4070 Super и 4070 Ti Super продемонстрируют повышение производительности до 20% по сравнению с исходными версиями этих графических процессоров, а объем видеопамяти последней увеличится с 12 ГБ до 16 ГБ. Данные улучшения могут оправдать более высокую стоимость линейки, несмотря на скромные преимущества по сравнению с серией RTX 3000. Цены на новые карты останутся прежними либо могут немного возрасти.

Что касается модели 4080 Super, ее мощность возрастет незначительно, но цена будет ниже, чем у 4080. С другой стороны, предполагаемая версия 6-гигабайтной карты 3050, которая меньше по объему памяти по сравнению с оригинальной моделью 8 ГБ, вероятно, призвана ликвидировать оставшиеся запасы и увеличить привлекательность RTX 4060.

Помимо этого, AMD, возможно, планирует выпустить Radeon RX 7600 XT примерно в первой половине 2024 года. В более ранних списках ЕЭК от двух поставщиков информации возникают упоминания этого графического процессора и нескольких других моделей RDNA 3, однако источник Benchlife подтверждает подлинность только модели 7600 XT.

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Касательно других новостей, Nvidia представила, по слухам, RTX 4090 D - эксклюзивную версию флагмана компании для Китая. Это решение позволяет обойти запрет США на экспорт оригинальной модели и ограничить прогресс Китая в области искусственного интеллекта. В этой версии почти на 1800 ядер меньше CUDA (14 592 в сравнении с 16 384 в глобальном варианте), а также немного снижен TDP, но остаются прежние показатели памяти и тактовой частоты.