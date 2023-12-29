Подробные технические характеристики Изделия-55 пока не раскрывались, но известно, что он будет лучше защищен от систем РЭБ и использовать на близком расстоянии

В ближайшее время российские вооруженные силы получат новый беспилотный летательный аппарат "Изделие-55" от компании ZALA Aero. Этот барражирующий дрон представляет собой развитие серии "Ланцет". Известно, что "Изделие-55" имеет четыре мотора и аэродинамическую схему с Х-образными крыльями (X-wing). Он будет запускаться из специального контейнера, не требующего дополнительных приспособлений.

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По предоставленной информации, обновлённый ударный дрон предназначен для уничтожения целей в непосредственной близости. Оператор сможет наблюдать удар по цели в режиме реального времени. Помимо этого, заявляется, что дрон-камикадзе надежно защищен от воздействия радиоэлектронных наводок украинских формирований. Остальные спецификации "Изделия-55" не разглашаются.

Компания подчеркивает, что разработанный барражирующий боеприпас легок в использовании и полностью безопасен для оператора. В режиме реального времени предоставляется видео высокой четкости до самого момента уничтожения, а также предусмотрена возможность выбора наилучшего угла для удара по цели.

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"Ланцет" - это барражирующий боеприпас ближнего радиуса, который активно использовался в зоне Специальной Военной Операции. С момента начала спецоперации беспилотник был усовершенствован в соответствии с опытом применения. Предыдущей версией, поступившей на вооружение Вооруженных Сил России, является "Изделие-53". Этот самолет-дрон самостоятельно определяет цель, захватывает ее и наносит удар.