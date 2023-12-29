Yiwei будет представлять собой компактный четырехдверный хэтчбек

Китайская автомобильная компания JAC Motors, которая контролируется Volkswagen, в начале 2024 года запустит первый электромобиль под брендом Yiwei, который будет работать на натрий-ионных аккумуляторах. В отличие от литиевых батарей, аккумуляторы на основе натрия не обладают достаточно высокой энергетической плотностью, что делает их неподходящими для использования в полноразмерных автомобилях. Поэтому модель Yiwei будет представлять собой компактный четырехдверный хэтчбек.

реклама

Согласно сообщению издания CarNewsChina, Volkswagen владеет 75% акций JAC Motors и 50% акций Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG), материнской компании JAC. Однако, оставшиеся 50% акций принадлежат государству, поэтому не стоит ожидать, что эти автомобили появятся в тех же Соединённых Штатах в ближайшее время.

Дизайн модели Yiwei не совсем новый. В действительности, эта машина является обновленной версией хэтчбека Sehol E10X EV. Volkswagen передал бренд Sehol компании JAC в 2021 году, однако JAC отказалась использовать его ранее в этом году. Изначально компания JAC представила новую модель под названием Yiwei 3 в мае с аккумулятором на основе натрия от производителя Bejing HiNa Battery. Однако, когда Yiwei 3 появился на рынке в июне, JAC решила заменить батарею на литиевый аккумулятор.

В четверг автопроизводитель объявил о модели Yiwei E10X и обещал, что к январю 2024 года она будет выпускаться с новыми натрий-ионными аккумуляторами HiNa. Эти аккумуляторы емкостью 25 кВт/ч могут быть заряжены от 10 до 80% всего за 20 минут, а запас хода модели составляет 252 км. В сравнении с Yiwei 3 (емкость аккумулятора 51,5 кВт/ч и запас хода 505 км) эти значения в два раза меньше.

Ся Шунли, председатель бренда Yiwei, считает, что натрий-ионные аккумуляторы будут катализатором для массового использования электромобилей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

"Натрий-ионные аккумуляторы станут важным типом аккумуляторов, которые дополнят аккумуляторы LFP, и станут доступным решением, способствующим популяризации массовых электромобилей", - сказал Ся в недавнем интервью.