Базовый вариант Vivo X100 Pro Plus будет иметь не менее 12 ГБ памяти и 512 ГБ встроенной памяти

В прошлом году на рынке появились смартфоны с камерами разрешением до 200 мегапикселей. Однако, компания Samsung Semiconductor намекает на то, что скоро будет сделан переход к телеобъективам такого же разрешения, что позволит еще больше улучшить качество фотографий, сделанных с помощью смартфонов.

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Телеобъективы становятся все более популярными среди любителей смартфонов, поскольку они предлагают большой оптический зум и повышают качество портретных снимков. Более крупный телеобъектив может улучшить качество фотографий по сравнению с основной камерой и создать более мелкую глубину резкости, достигая желаемого эффекта размытия фона на портретных снимках.

Появились утечки информации о камере модели X100 Pro Plus, которая в данный момент находится на стадии тестирования компанией Vivo. Утверждается, что данная модель будет оснащена телеобъективной камерой Samsung разрешением 200 мегапикселей с цифровым зумом вплоть до 200 крат.

По словам источника, технические образцы будущего телефона позволят сделать оптический зум в 4,3 крат, а розничные продукты, вероятно, смогут предложить еще более впечатляющий 10-кратный оптический зум. Камера также будет оснащена 1/1,5-дюймовым сенсором и фокусным расстоянием 100 миллиметров.

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Предполагается, что модель X100 Pro Plus будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь дисплей разрешением 2К со сканером отпечатков пальцев под ним. Сообщается, что базовая модель будет иметь не менее 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а более дорогие варианты будут предлагать еще больше оперативки и большую ёмкость хранилища.