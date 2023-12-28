Отмечается отличная работа противовоздушной обороны и воздушно-космических сил России

Российская армия продолжает успешно продавливать украинскую оборону по всей линии боевого соприкосновения. Украинские формирования вынуждены перейти в оборонительное положение и при этом не в силах удерживать занимаемые позиции. Особенно значительные успехи отмечены под Донецком и в районе Артемовска.

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Ситуация на Купянском направлении остается без изменений - российские войска продолжают атаковать в районе Синьковки, в попытке завоевать важный укрепленный район ВСУ. В то время как противостояние продолжается, уже начались разговоры о возможной эвакуации всех жителей Купянского района. На Красно-Лиманском направлении подразделения продвигаются в сторону Терны и постепенно охватывают подразделения ВСУ в районе реки Жеребец. Украинские войска также проводят атаки в районах Червоная Диброва и Григоровка.

Бои продолжаются и на Донецком направлении в районе Артемовска, где российские войска активно сражаются при подходе к Часовому Яру. В окрестностях Авдеевки Вооруженные Силы России наступают у Первомайского и Невельского, в то время как ВСУ пытаются провести контратаку с северного фланга, однако, безуспешно. Украинским силам не удалось отбить штурмовую группу с новых позиций.

На Южно-Донецком направлении бойцы продвигаются в районе Новомихайловки и поселка Победа. Вчера удалось захватить одну опорную точку, но дальнейшее продвижение замедлилось. На Запорожском направлении наши войска успешно вклинились в украинскую оборону в районе Вербового, прорываясь на глубину около одного километра. Боевые действия продолжаются. На Херсонском направлении идут бои в районе Крынок, где противник продолжает перебрасывать свои резервы, в то время как наши силы применяют беспилотные лодки для уничтожения лодок противника. Интенсивно применяется артиллерия с обеих сторон.

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За последние сутки общие потери ВСУ на всех направлениях составили: 750 погибших и раненых, 14 единиц бронетехники, включая 5 танков, и 22 единицы полевой артиллерии. В районе Краматорска авиацией Воздушно-Космических Сил России был сбит украинский штурмовик Су-25, а средствами ПВО были уничтожены еще два украинских Су-25 - один в Запорожской области, в районе Новогригоровки, и другой в Херсонской области, в районе Токаревки. Было также уничтожено 33 украинских беспилотных аппарата.