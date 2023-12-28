Перспективный беспилотник, созданный по схеме "летающего крыла", совершил свой первый полёт

Турецкий авиационный гигант Turkish Aerospace Industries анонсировал успешные испытания своего нового разработанного беспилотного аппарата Anka III. Секретность окружавшая разработку дрона была снята и весной 2023 года были опубликованы первые фотографии под названием "Феникс".

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Anka III не похож на остальные турецкие беспилотные Летательные Аппараты своей уникальностью, что показывает полное переосмысление концепции. Он разработан по схеме "летающего крыла" и имеет сильное сходство со своим российским аналогом "Охотник". Как заявляют разработчики проекта, Anka III обладает возможностью нести бомбы Mark 83, что, вероятно, будет осуществляться внутри аппарата. Кроме того, на фотографиях видно наличие четырех подкрыльевых пилонов, предназначенных для подвешивания управляемых ракет.

Представители Turkish Aerospace Industries утверждают, что новейший беспилотник сможет подниматься на высоту до 13 км, разгоняться до 857 км/ч и участвовать в ракетно-бомбовых ударах, а также поддерживать пилотируемые военные самолеты. С использованием стелс-технологии, Anka III возможно сможет справиться с ПВО противника.

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Вместе с тем, недавно в Турции был представлен десантный корабль TGC Anadolu, способный принимать легкие боевые самолеты и ударные беспилотники на своем борту.