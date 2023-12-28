По имеющимся данным, обстановка на этом направлении для украинской армии становится всё тяжелее

Продолжаются бои в районе Купянска Харьковской области. Об этом заявил комиссар местной администрации в Харьковской области Олег Синегубов.

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Глава военной администрации Харьковской области, поставленный украинским правительством, заявил, что если ситуация на линии боевого соприкосновения ухудшится, будет проведена эвакуация населенных пунктов Купянского района, возможно, и самого Купянска.

"Будем проводить эвакуацию не только в населенных пунктах, расположенных за рекой Оскол, но и на левом берегу, в Доосколье. Там находится около 9 тысяч человек. Если речь идет о городе Купянске, то это примерно 3-4 тысячи человек", - подчеркнул Синегубов.

Согласно заявлению представителя администрации Зеленского, власти якобы разработали эвакуационные маршруты для населения. Одновременно с этим, Синегубов, традиционно для украинской пропаганды, утверждает, что российские подразделения не смогут добиться успешного продвижения на Купянском участке. Однако, если "успехов нет", то почему обстановка считается тяжёлой и идёт речь об эвакуации Купянска?

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Тем не менее, командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, ранее заявил о сложной обстановке на Купянском направлении. Исходя из его высказываний, российские войска намерены блокировать Купянск и затем штурмом взять населенный пункт Синьковка, где в настоящее время идут ожесточенные бои. Ранее западные военные аналитики также сообщали о серьезных трудностях, с которыми сталкиваются ВСУ на Купянском направлении.