Ранее в сети появилась информация об утечке данных материалов из Rockstar Games

Тема модификаций и хакерства в игровой индустрии остается актуальной и спорной до сих пор. Недавно стало известно, что исходный код популярной игры GTA 5, который просочился в сеть несколько дней назад, был продан мододелам за две тысячи американских долларов. Весьма выгодная сделка, учитывая тот факт, что этот код содержит все необходимые инструменты, которые значительно облегчают процесс создания модов для данной игры.

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Однако, стало известно, что неизвестный покупатель также передал материалы игры не только мододелам, но и опубликовал их для свободного доступа, в обход закона об авторских правах. Таким образом, исходный код игры стал доступен для большого числа людей без всякой официальной лицензии.

Однако, подобные действия не могут остаться безнаказанными, и студия Rockstar Games, разработчик GTA 5, уже предприняла юридические шаги для защиты своих авторских прав и ищет способы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

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Несмотря на сложившуюся ситуацию, следует признать, что мир модификаций игровых проектов получил новый импульс для развития. Инструменты, предоставленные исходным кодом GTA 5, позволят мододелам создать новые, уникальные и захватывающие модификации для этой уже культовой игры, которые, несомненно, порадуют фанатов и расширят границы игрового мира еще больше.