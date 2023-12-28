Над запуском общедоступных летательных средств передвижения работает сразу несколько компаний во Франции, Китае, Японии и США

Последние события могут стать важным прорывом для развития индустрии летающих такси в 2024 и 2025 годах. Вопросы, связанные со стоимостью и безопасностью, все еще требуют рассмотрения, но регулирующие органы высоко ценят эту технологию, которая может существенно сократить время путешествия для пассажиров.

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Одной из первых компаний, которая может предложить широкодоступную услугу летающих такси, может стать Volocopter, если их запланированная служба в Париже будет готова к проведению Олимпийских игр 2024 года. Компания продумывает несколько маршрутов между Версалем и парижскими аэропортами.

После получения одобрения плана, Volocopter успешно провел испытания электрических вертолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) во Флориде, Нью-Йорке и Осаке. Исследования показали, что летающие такси могут оперировать в крупных мегаполисах и международных аэропортах. Другая компания в этой отрасли, Joby Aviation, вместе с НАСА провела моделирование управления воздушным движением и начала планировать создание специализированных посадочных площадок по всей Японии.

Joby планирует запустить свою услугу воздушного такси в Нью-Йорке к 2025 году, а Archer Aviation сотрудничает с United Airlines над предоставлением летающих такси в Чикаго примерно в то же время. Однако на данный момент Китай может лидировать в данной области. Недавно правительство разрешило EHang Holdings проводить пробные туры в городах Синьцзян и Шэньчжэнь.

Несмотря на проделанную работу, все еще существуют значительные преграды на пути к широкому применению этой технологии. Сама по себе проблема затрат является наиболее очевидной -- перелеты над пробками при использовании новых технологий обходятся дорого, но компании Joby и UA надеются, что в будущем услуги летающих такси станут такими же доступными по цене, как поездка с использованием Uber. Еще одна сложность связана с безопасностью, так как излишний вес eVTOL-аккумуляторов усложняет выполнение полетов.

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Кроме того, конструкция вертикального взлета и посадки, выбранная этими компаниями, имеет свою непростую историю. С момента, когда в 2007 году американская армия приступила к использованию своих V-22 Osprey, 10 из них были разрушены, что привело к гибели 24 человек. Военные недавно приостановили эксплуатацию своего флота Osprey стоимостью 32 миллиарда долларов после фатальной катастрофы у побережья Японии.