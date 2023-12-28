В Ростех сообщили, что обновлённые комплексы отлично показали себя в борьбе с БПЛА

Вышедший на новый уровень, модернизированный комплекс для борьбы с беспилотниками «Серп-ВС5Д», с успехом прошел весь ряд обязательных испытаний на объекте энергетической отрасли.

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По информации, приведенной пресс-службой корпорации «Ростех», научно-исследовательский институт «Вектор» холдинга «Росэлектроника», являющийся частью корпорации «Ростех», провел все тесты и испытания данного комплекса по борьбе с дронами, в ходе которых было достигнуто отличительное качество. Особенностью комплекса «Серп» является его способность объединять в себе функции определения и подавления различных БПЛА , а также возможность работы как против одиночных целей, так и в ситуации нападения большими роями дронов на инфраструктурные объекты.

Система комплекса «Серп» обладает алгоритмами цифровой обработки сигналов, которые обеспечивают точное определение присутствия беспилотников в охраняемой зоне, снижая шанс проникновения. В автоматическом режиме комплекс подавляет дроны на расстоянии до пяти километров при беспрепятственной видимости. Это освещается в сообщении на ресурсах корпорации «Ростех».

Важно отметить, что комплекс непрерывно фиксирует каналы связи и управления, используемые операторами БПЛА . В момент обнаружения такого канала, специальный детектор выдает команду на подавление сигнала.

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На сайте корпорации отмечается, что модельный ряд комплексов по борьбе с БПЛА «Серп» способен обнаруживать чужих дронов в горизонтальной плоскости на участке в 360 градусов. Также комплекс может работать по различным секторам в 90 градусов, что позволяет использовать «свои» беспилотники во время активизации данного комплекса для осуществления мониторинга безопасности на стратегических объектах.