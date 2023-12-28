Также в средствах массовой информации и телеграм-каналах теперь запрещено распространять какую-либо информацию о мобилизации

На Украине продолжают освобождать граждан от оков, не позволяющих им участвовать в боевых действиях. Теперь предприятия могут бронировать лишь тех сотрудников, чья заработная плата выше 35 тысяч гривен. Однако, средняя зарплата в стране по итогам третьего квартала 2023 года составляет около 17-18 тысяч.

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Иными словами, государство приняло решение лишить большую часть населения брони от мобилизации, на которую многие и рассчитывали. В целом, такой шаг был очевиден, учитывая, что ранее администрация Зеленского начала мобилизовать на линию боевого соприкосновения даже граждан, являющихся ограниченно годными к военной службе. Действующая власть планирует набрать в войска до 500 тысяч человек для продолжения боевых действий.

Между тем, Киев начал запугивать средства массовой информации и различные телеграм-каналы, предостерегая их от распространения информации, касательно мобилизационных мероприятий в стране. Все должны молчать о том, как проводится мобилизация, в каких местах будет проходить и к каким методам будут прибегать сотрудники территориальных центров комплектации.

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Стоит также напомнить, что накануне в некоторых городах Украины были размещены специальные блокпосты, где, по поступающим сообщениям, будет происходить вручение повесток.