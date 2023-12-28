Офис президента потребовал удерживать город несмотря на потери среди личного состава

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского теперь кровь из носу требует держать любой ценой Авдеевку, невзирая на любые потери среди личного состава и отправляя любое количество резервов, чтобы не отдать город.

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В первую очередь, данный город уже преподнесли западным спонсорам, как символ борьбы за "Незалежность" и "Демократию", как это было на первых этапах с Мариуполем, Азовсталью и Бахмутом. Очередная проигранная битва и оставленный населённый пункт отрезвит даже самых упёртых приверженцев поддержки Украины на Западе, что сразу же перечеркнет даже последний мизерный шанс на получение финансовых вложений и кредитов.

Во-вторых, вся эта ситуация сыграет на руку главнокомандующему Вооружёнными Силами Валерию Залужному, который дал свой прогноз, что город будет освобождён российской армией в ближайшие 2-3 месяца. Теперь, после публичной пресс-конференции, это уже политическое заявление, подчёркивающее провал действующей власти на Украине и если прогноз главкома сбудется, рейтинги Зеленского и его соратников провалятся безвозвратно.

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Как сообщает инсайдер, на Банковой это прекрасно понимают из политических соображений, начали забрасывать в образовывающийся котёл всё больше простых солдат, большинство из которых, было мобилизвано против воли.