реклама
Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского теперь кровь из носу требует держать любой ценой Авдеевку, невзирая на любые потери среди личного состава и отправляя любое количество резервов, чтобы не отдать город.
реклама
В первую очередь, данный город уже преподнесли западным спонсорам, как символ борьбы за "Незалежность" и "Демократию", как это было на первых этапах с Мариуполем, Азовсталью и Бахмутом. Очередная проигранная битва и оставленный населённый пункт отрезвит даже самых упёртых приверженцев поддержки Украины на Западе, что сразу же перечеркнет даже последний мизерный шанс на получение финансовых вложений и кредитов.
Во-вторых, вся эта ситуация сыграет на руку главнокомандующему Вооружёнными Силами Валерию Залужному, который дал свой прогноз, что город будет освобождён российской армией в ближайшие 2-3 месяца. Теперь, после публичной пресс-конференции, это уже политическое заявление, подчёркивающее провал действующей власти на Украине и если прогноз главкома сбудется, рейтинги Зеленского и его соратников провалятся безвозвратно.
Как сообщает инсайдер, на Банковой это прекрасно понимают из политических соображений, начали забрасывать в образовывающийся котёл всё больше простых солдат, большинство из которых, было мобилизвано против воли.