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Zelikman
В Министерстве Экономики Украины рассказали, к чему стоит готовиться в 2024 году
По словам главы ведомства, без зарплат и выплат останутся порядка 2 миллионов госслужащих и 10 миллионов пенсионеров

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  Украине стоит быть готовой к неприятностям в сфере зарплат и пенсий, так как она может быть вынуждена отложить выплаты миллионам своих граждан. Такое умозаключение было высказано министром экономики Юлией Свириденко, которая заявила о необходимости финансовой помощи со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в начале 2024 года.

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  Основной проблемой является возможная задержка выплаты зарплат для 500 000 госслужащих и 1,4 миллиона учителей. В случае, если финансовая помощь не будет предоставлена, эти люди рискуют остаться без зарплаты, что может негативно сказаться на их финансовом положении и жизни в целом.

  Кроме того, задержка может произойти и в выплате пенсий для 10 миллионов граждан. Это категория населения, которая особенно уязвима и зависит от своевременной финансовой помощи. Их бюджет уже сейчас крайне ограничен, поэтому отсутствие пенсии может привести к серьезным финансовым затруднениям и нехватке средств для жизненно важных потребностей.

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  В целом, Украина фактически оказалось банкротом на международной арене, так как чтобы предотвратить потенциальный кризис и обеспечить финансовую стабильность для ее граждан, ей приходится выпрашивать финансовой помощи у западных государств, среди которых страны Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки.

#украина #сша #сво #экономика #европа #запад #деньги
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