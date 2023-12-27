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Zelikman
Минобороны осуществило очередной запуск военного спутника на орбиту
Это был уже второй запуск за последние шесть дней

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  Как сообщает пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации, страна не прекращает расширять своё присутствие в космическом пространстве. Уже вторая ракета-носитель с военным спутником была запущена с космодрома Плесецк за последнюю неделю.

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  Космические войска ВКС России осуществили очередной запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с Плесецкого космодрома в Архангельской области. Старт прошел без проблем, ракета сможет вывести на орбиту военный космический аппарат, однако конкретные детали не разглашаются.

  Запуск был осуществлен 27 декабря 2023 года в интересах российского министерства обороны соответствующим боевым расчетом, работающим на государственном испытательном космодроме.

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  Важно отметить, что это уже не первый запуск спутника Минобороны за последние шесть суток, предыдущий старт состоялся 21 декабря также с того же космодрома Плесецк. Совокупно с сегодняшним запуском, общее количество пусков с космодрома в этом году составляет 19, а с космодрома Плесецк - 7. Россия непрерывно увеличивает свое присутствие на орбите, что вызывает опасения у Соединённых Штатов Америки. Американская сторона заявляет, что российские спутники представляют угрозу для космических аппаратов стран Запада, а Россия и Китай проводят "милитаризацию" космоса, при этом следует напомнить, что первую программу "звездных войн" запустили США

#россия #армия #космос #ракета #вкс #орбита
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