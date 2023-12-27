реклама
Как сообщает пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации, страна не прекращает расширять своё присутствие в космическом пространстве. Уже вторая ракета-носитель с военным спутником была запущена с космодрома Плесецк за последнюю неделю.
реклама
Космические войска ВКС России осуществили очередной запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с Плесецкого космодрома в Архангельской области. Старт прошел без проблем, ракета сможет вывести на орбиту военный космический аппарат, однако конкретные детали не разглашаются.
Запуск был осуществлен 27 декабря 2023 года в интересах российского министерства обороны соответствующим боевым расчетом, работающим на государственном испытательном космодроме.
Важно отметить, что это уже не первый запуск спутника Минобороны за последние шесть суток, предыдущий старт состоялся 21 декабря также с того же космодрома Плесецк. Совокупно с сегодняшним запуском, общее количество пусков с космодрома в этом году составляет 19, а с космодрома Плесецк - 7. Россия непрерывно увеличивает свое присутствие на орбите, что вызывает опасения у Соединённых Штатов Америки. Американская сторона заявляет, что российские спутники представляют угрозу для космических аппаратов стран Запада, а Россия и Китай проводят "милитаризацию" космоса, при этом следует напомнить, что первую программу "звездных войн" запустили США