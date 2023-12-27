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Zelikman
В Ростехе заявили о продолжении работ над увеличением огневой мощи танка Т-14 Армата
По мнению экспертов, разработчики могут заменить основную 125-мм пушку на 152-мм орудие

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  В корпорации «Ростех» активно работают над усовершенствованием новоейшего боевого танка Т-14 «Армата» для повышения его огневой эффективности. Генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемезов подтвердил, что в ближайшем будущем предприятие сумеет продемонстрировать итоги всей проделанной работы. Преимущества Т-14 «Армата» заключаются в его новейших электронных системах и механизме управления огня следующего поколения.

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  Заметный рост огневой мощи и увеличение потенциала для применения в зоне боевого соприкосновения и характеризуют данную машину, как и подтвердил Сергей Чемезов. Эксперты и аналитики считают, что вооружение танка Т-14 будет обновлено до 152-мм орудия, о чем идут давние разговоры. Первоначальная модификация танка оснащалась 125-миллиметровым орудием 2А82-1C, а также была дополнена зенитной установкой с пулеметом «Корд» и спаренным пулемётом ПКТМ. Внедрение обновленной пушки значительно повысит огневую мощь танка и сделает его ещё опаснее для противников.

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  Отмечается, что Спецоперация станет отличным моментом для проверки вооружения российского военно-промышленного комплекса на практике, выявления его недостатков и их скорейшее устранение. За последние два года, во время боевых действий, российский ВПК продуктивность и эффективность, как отметил лидер Российской Федерации Владимир Путин.

#россия #сво #техника #технологии #оружие #танк #т-14 армата
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