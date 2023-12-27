Аналитики заявляют, что между странами постоянно проходят грузовые корабли, перевозящие различные товары

Как сообщает американское издание Bloomberg, Порт Наджин в Северной Корее, расположенный недалеко от границы с Россией, вновь начал свою работу, что способствует увеличению торговли оружием, предназначенным для использования на Украине, а также помогает поддерживать экономику, контролируемую Ким Чен Ыном, согласно экспертам.

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Спутниковые снимки, фиксирующие изменения с середины осени и по сей день, показывают постоянный поток кораблей в порту, сотни грузовых контейнеров разгружаются и загружаются, а железнодорожные вагоны ожидают перевозки товаров.

Активность порта заметно возросла с начала октября, когда США обвинили Северную Корею в поставках боеприпасов в Россию. Белый дом предоставил изображения, подтверждающие, что оружие позднее было доставлено в российский город Тихорецк и предназначалось для использования в Украине.

Северная Корея отрицает обвинения в поставках оружия в Россию, однако спутниковый анализ данных указывает на обратное. На последних фотографиях, сделанных девятого декабря, видно, как российский контейнеровоз "Ангара", на который наложены санкции Соединённых Штатов, разгружается в порту Наджинаи.

"Спутниковые снимки показывают, что грузовые суда продолжают плавать между Наджином и Дунаем в обоих направлениях, несмотря на дополнительные санкции США", - отметил аналитик Джэу Шин из аналитического центра Open Nuclear Network в Вене.

В свете возрастающим сотрудничеством между Северной Кореей и Россией, американская военная помощь для Украины оказывается под угрозой. Если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование, к 30 декабря у Пентагона не останется средств на замену оружия, отправленного в Украину. Однако, с учетом того, что большинство законодателей направились на новогодние каникулы, вероятность такого одобрения сейчас крайне низкая.

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Для многих партнёров США ослабление поддержки для Украины связано с несостоявшимся контрнаступлением весной и летом, которое не оправдало ожиданий союзников.