Новинка сможет управляться оператором дистанционно через пункт управления или с помощью электронного планшета

Боевая машина пехоты БМП-3 будет опробована в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине в виде роботизированной версии, в соответствии с планом разработчиков. Об этом рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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Комплекс "Синица", сконструированный Челябинским ВНИИ "Сигнал", предназначен Для управления БМП-3 на дистанции и в данный момент проходит испытания. После этого планируется отправить машину в зону СВО для проверки ее работоспособности в реальных боевых условиях. По словам Сергея Чемезова, комплекс дистанционного управления также будет установлен на другую бронетехнику, включая самоходную противотанковую пушку 2С25М "Спрут-СД".

"Эта технология представляет значительные перспективы, позволяя использовать машины на самых опасных направлениях без риска для экипажа", - сказал глава "Ростеха".

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Беспилотная версия боевой машины, разработанная в Челябинске, оснащена комплексом "Синица", который позволяет дистанционно управлять машиной оператору не только через мобильный пункт, но и с помощью электронного планшета. Важно отметить, что такая БМП по-прежнему может быть управляема экипажем, сохраняя все органы управления. Новинка была впервые представлена на международном форуме "Армия-2022".