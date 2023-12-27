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Zelikman
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
Однако компании всё же остались в минусе по сравнению с периодом до объявления о новых правилах

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  Tencent Holdings Ltd. восстановила часть потерь акций после изменений в ограничениях игрового бизнеса со стороны правительства Пекина. Это успокоило инвесторов, которые опасались новых репрессий в отношении основного оператора данной индустрии.

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  Акции Tencent выросли на 4,9%, а их конкурент NetEase Inc. подскочил на 14% в Гонконге после того, как правительство попыталось стабилизировать рынок, отслеживая отскок подобных компаний на материковом Китае. Bilibili Inc., популярный стриминговый сервис среди геймеров, также вырос более чем на 7%.

  Хотя отскок был лишь частью восстановления после падения на 80 миллиардов долларов в пятницу из-за жестких ограничений на внутриигровые расходы и игровое время, инвесторы по-прежнему беспокоятся из-за неожиданной ситуации и опасаются, что правительство вновь осуществит репрессии в отношении онлайн-контента. Цена акций Tencent по сравнению с периодом до регулирования упала примерно на 8%.

  Правительство постаралось смягчить свой подход, одобрив рекордное количество игр для публикации в стране и пообещав пересмотреть более спорные предписания. В дополнение множество игровых компаний объявили о планах обратного выкупа акций, чтобы показать свою уверенность.

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  Аналитики Citigroup Inc., включая Алисию Яп, отметили во вторник, что нормализованный график одобрения и утверждение качественных игр крупными студиями показывают поддержку правительства здоровому развитию индустрии онлайн-игр. Инвесторы надеются, что регуляторы отменят часть спорных правил после учета отзывов отрасли в течение следующего месяца.

#китай #игры #акции #гейминг #компании
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