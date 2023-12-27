Основными факторами для этого станут развитие технологии искусственного интеллекта и выход новых версий Windows

Учитывая последние данные, текущее экономическое положение и неблагоприятные условия на макроуровне, исследовательская компания IDC внесла коррективы в свой прогноз поставок на текущий год. Согласно новому прогнозу, ожидается, что общий объем поставок в 2023 году снизится на 13,8% по сравнению с 2022 годом. Предыдущий год также показал падение на 16,6% по сравнению с предшествующим годом, причем больше всего пострадал образовательный сегмент, ожидается уменьшение поставок на 15,4% в годовом исчислении. В коммерческом сегменте также прогнозируется падение на 12,2% в этом году по сравнению с предыдущим.

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Менеджер по исследованиям IDC Mobility и отслеживания потребительских устройств, Джей Чоу, отметил, что ожидаются восемь кварталов подряд снижения по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, но при этом отметил, что это незначительно по сравнению с 19 кварталами последовательных снижений от второго квартала 2012 года до четвертого квартала 2016 года.

Тем не менее, IDC ожидает восстановления рынка ПК в 2024 году и далее, благодаря ряду факторов роста. Маркетинговая исследовательская компания указала на то, что имеется растущая база устаревших коммерческих ПК, которые рано или поздно нуждаются в замене. Кроме того, ожидается увеличение спроса на переход на Windows 11, что должно способствовать росту рынка на примерно 3,4% по сравнению с 2023 годом.

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IDC также предсказывает, что ПК с искусственным интеллектом станут существенным фактором роста. Вначале такие ПК, которые поддерживают искусственный интеллект, будут нацелены на корпоративный рынок, а затем распространятся и на широкую аудиторию потребителей, когда изменятся способы использования и снизятся затраты. Появление Windows 12 также может способствовать этому. В целом, непрерывное развитие потребительского рынка также будет способствовать восстановлению и может сделать 2024 год поворотным для рынка ПК.