Компания прекращает поддержку приложения Mixed Reality Portal и его драйвера

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки и обновлений для приложения Mixed Reality Portal и его драйвера, используемых совместно с платформой SteamVR. С 1 ноября 2026 года пользователи больше не смогут загружать приложения Windows Store и Steam VR для смешанной реальности, однако коммерческим пользователям доступ к ним будет сохранен еще на год. Те, кто уже использует данное программное обеспечение, не пострадают от удаления его из списка, но не смогут настраивать новые системы Windows Mixed Reality или использовать необходимые приложения после обновления до будущих версий операционной системы.

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Есть предположения о том, что Microsoft выпустит новую версию операционной системы под названием Windows 12 до конца следующего года, однако окончательное решение о названии обновления 2024 года еще не принято. В связи с отказом от разработки смешанной реальности Windows, встает вопрос о судьбе моделей гарнитур, таких как Dell Visor, Lenovo Explorer, HP VR1000, гарнитур HP Reverb, Acer AH101, Acer OJO 500, Asus HC102 и обеих Samsung Odyssey. Если их производители или третьи стороны не найдут альтернативные пути, все эти модели рискуют стать электронными отходами к 2026-2027 годам.

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Тем временем Sony продвигает свою платформу PlayStation VR 2, представляя новые методы ввода, чтобы сделать VR и смешанную реальность еще более захватывающими. Последний патент компании предлагает два возможных метода имитации движения с помощью ножных элементов управления, занимающих меньше места, чем интерфейсы комнатного масштаба. Один из вариантов - это пара сфер с ножным управлением, аналогичных трекболам. Второй предлагает использование круглой сенсорной панели, с помощью которой пользователи смогут управлять ногами и получать более точный контроль над скоростью передвижения. Последняя разработка сможет определять силу ввода, улучшая эмуляцию передвижения и решая одну из старых проблем виртуальной реальности. Компания Sony продолжает экспериментировать и искать новые способы улучшения взаимодействия пользователей с VR-системой.