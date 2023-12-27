В компании считают, что в будущем таким образом можно будет организовывать и пассажирские перелёты

Опытный профессионал авиации и инженер компании Reliable Robots, Данах Томмалиех, сообщил о проведенном полете, где управление самолетом, от руления до подъёма, круиза и приземления, осуществлялось автономно. При этом, физический пилот находился на расстоянии приблизительно 50 миль от центра управления компании Reliable.

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Reliable Robots работала с производителем самолетов Textron Aviation, чтобы предоставить полную автономность в воздушных перевозках. Автономная система, которая не является отдельной платформой, также обладает несколькими уровнями безопасности для предотвращения управляемого столкновения с местностью (CFIT) и потерь управления в полете (LOC-I), являющихся основной причиной большей части авиационных катастроф.

Textron Aviation широко известна в авиационном сообществе как производитель самолетов брендов Cessna, Beechcraft и Hawker. Самолет Cessna 208B Caravan является одним из наиболее распространённых турбовинтовых самолетов общего назначения в мире, и было уже произведено более 3000 экземпляров. Он способен перевозить более 1.4 тонн груза и может использовать малые взлетно-посадочные полосы, что делает его идеальным для экспресс-доставки грузов в течение одного или нескольких дней. В будущем, такая система может быть применена даже в пассажирских авиарейсах.

Уже в октябре Reliable Robots объявила о сотрудничестве с ВВС США для реализации возможностей своей автономной системы управления полетом на крупных многомоторных военных самолетах, таких как заправочный самолет KC-135 Stratotanker. Это позволит повысить эффективность использования и добиться практически непрерывной работы без необходимости смены экипажа.

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Согласно независимому отчету Reliable Robots, компания стремится получить сертификацию от Агентства по авиационному управлению США для своей системы и планирует в будущем провести испытания на более крупных грузовых самолетах.