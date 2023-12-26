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Zelikman
Blizzard сможет вновь сотрудничать с NetEase для возвращения её игр в Китай
В настоящий момент, проекты по типу World of Warcraft или Diablo 4 не доступны для геймеров из Китая

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  Blizzard объявила, что её соглашение с NetEase будет истекать 23 января 2023 года. Обе компании не смогли достигнуть соглашения о продлении лицензии, и поэтому Blizzard перевела большинство своих игр в офлайн режим в Китае.

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  Попытки Blizzard продлить соглашение провалились, так как правила в Китае требуют, чтобы иностранные игры публиковались только местными дистрибьюторами для соблюдения лицензионных правил. В результате этого спора, компании подали иски друг на друга, обвиняя в недобросовестной конкуренции и нарушении прав собственности.

  Однако, после покупки Activision Blizzard компанией Microsoft за $69 миллиардов, отношения Blizzard и NetEase были восстановлены. По информации новостного китайского сайта 36Kr, Blizzard вела переговоры с другими компаниями в Китае, но в конечном итоге приняла решение возобновить свое сотрудничество с NetEase.

Несмотря на это, геймерам в Китайской Народной Республике придется немного подождать, прежде чем они смогут играть в популярные игры, такие как World of Warcraft, Diablo 4 и Overwatch 2 без использования VPN. По оценкам, восстановление операционной деятельности и тестирование серверов займет не менее шести месяцев после подписания нового соглашения.

  Новость о воссоединении компаний отмечается в Китае, и хэштег #NetEaseBlizzardReunion стал самым популярным в социальной сети Weibo. World of Warcraft особенно популярна среди китайских игроков, и хотя количество игроков по всему миру сократилось, игра всё еще завоевывает сердца фанатов.

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  Важную роль в примирении компаний сыграла покупка Activision Blizzard Microsoft. Слухи ходили о том, что NetEase не считала генерального директора Blizzard, Бобби Котика, легким парнем для работы. Он покинет свой пост 29 декабря, что еще больше облегчит процесс сотрудничества между Blizzard и NetEase.

#китай #игры #blizzard #гейминг #diablo 4 #world of wacraft
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