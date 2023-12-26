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Блокпосты, которые недавно появились в Киеве, служат для распространения повесток о мобилизации в Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Эта информация получена от анонимного источника, который сообщил о намерении военных и полицейских вручать повестки прямо на контрольно-пропускных пунктах.
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Администрация Киева объяснила установку блокпостов, как временное явление, связанное с проведением учебных мероприятий по обеспечению безопасности в столице. Однако, некоторые источники утверждают, что главная цель этих блокпостов - призывать к мобилизации в резерв Вооружённых Сил Украины мужское население столицы.
Один из граждан рассказал, что блокпосты были размещены исключительно для распределения повесток. По его словам, в районе дороги к блокпостам каждые 500-1000 метров вчера полностью останавливали всех проезжающих и выписывали "Билеты" на первую линию боевого соприкосновения.
Хотя средства массовой информации не подтверждают эту информацию в письме, стоит отметить, что цель блокпостов остается вполне реальной. Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к правительству с просьбой мобилизовать порядка 500 тысяч граждан. Набор стольких бойцов среди населения, большая часть которого не готова быть мобилизованной и даже могла бы поменять гражданство, как показывают социологические опросы, может потребовать жестких принудительных методов.
Скорее всего, украинские власти начинают применять такие методы, так как они стремятся мобилизовать как можно больше людей, включая инвалидов второй группы. Также активно обсуждается мобилизация женщин.