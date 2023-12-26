Администрация Зеленского планирует мобилизовать в украинскую армию порядка 500 тысяч граждан

Блокпосты, которые недавно появились в Киеве, служат для распространения повесток о мобилизации в Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Эта информация получена от анонимного источника, который сообщил о намерении военных и полицейских вручать повестки прямо на контрольно-пропускных пунктах.

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Администрация Киева объяснила установку блокпостов, как временное явление, связанное с проведением учебных мероприятий по обеспечению безопасности в столице. Однако, некоторые источники утверждают, что главная цель этих блокпостов - призывать к мобилизации в резерв Вооружённых Сил Украины мужское население столицы.

Один из граждан рассказал, что блокпосты были размещены исключительно для распределения повесток. По его словам, в районе дороги к блокпостам каждые 500-1000 метров вчера полностью останавливали всех проезжающих и выписывали "Билеты" на первую линию боевого соприкосновения.

Хотя средства массовой информации не подтверждают эту информацию в письме, стоит отметить, что цель блокпостов остается вполне реальной. Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к правительству с просьбой мобилизовать порядка 500 тысяч граждан. Набор стольких бойцов среди населения, большая часть которого не готова быть мобилизованной и даже могла бы поменять гражданство, как показывают социологические опросы, может потребовать жестких принудительных методов.

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Скорее всего, украинские власти начинают применять такие методы, так как они стремятся мобилизовать как можно больше людей, включая инвалидов второй группы. Также активно обсуждается мобилизация женщин.